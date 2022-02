In het AZC in Budel is zondagavond een 24-jarige man in zijn been gestoken. Hij is voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 20.30 uur. Even daarvoor was een vechtpartij uitgebroken waarbij meerdere bewoners van het asielzoekerscentrum betrokken waren.

Een 19-jarige man is aangehouden. Hij wordt overgebracht naar het politiebureau voor onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Ook worden getuigen gehoord.