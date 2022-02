Aanklager onderzoekt stilgelegde wedstrijd FC Den Bosch

De aanklager betaald voetbal heeft een vooronderzoek ingesteld naar de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag. Volgens een woordvoerder van de KNVB worden verklaringen opgevraagd bij de betreffende partijen en op basis daarvan beslist de aanklager of de thuisclub een straf krijgt.

Scheidsrechter Laurens Gerrets legde het duel in stadion De Vliert in Den Bosch vorige week kort na rust tijdelijk stil, nadat een supporter een glas bier op het veld had gegooid. Dat gebeurde nadat Gerrets de Bossche middenvelder Barry Maguire met twee gele kaarten van het veld had had gestuurd. Volgens een woordvoerster van Den Bosch reageerde het publiek daarop. “Dit is niet goed, maar het gebeurde niet massaal of langdurig.”

Op videobeelden was duidelijk te zien welke supporter met bier gooide. Diegene heeft zichzelf direct gemeld bij de club en krijgt een stadionverbod. Daarnaast heeft nog één toeschouwer op de tribune zich misdragen bij Den Bosch – ADO. De Brabantse club staat op de veertiende plaats in de eerste divisie.