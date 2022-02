Tilburg herdenkt twee jaar corona in Nederland

Precies twee jaar geleden, op 27 februari 2020, werd het eerste coronageval in Nederland bevestigd. Toenmalig zorgminister Bruno Bruins kreeg tijdens een tv-programma een briefje in zijn handen gedrukt, waarop stond dat er een patiënt met het coronavirus in het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lag opgenomen.

Het ging om een man uit Loon op Zand. Hij was niet lang daarvoor in Noord-Italië geweest, waar het coronavirus toen al flink om zich heen greep.

In Tilburg wordt zondag stilgestaan bij twee jaar corona in Nederland. Commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester van Tilburg Theo Weterings staan in een digitale uitzending stil bij de gevolgen van het virus in Brabant. Zo is er aandacht voor een Eindhovense patiënte die nog steeds lijdt aan langdurige Covid en vertelt een ondernemer uit Breda over de gevolgen van de coronacrisis voor zijn sportschool.

De herdenking is ’s avonds digitaal te volgen.