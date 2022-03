Willem II ontslaat trainer Grim en zet Mathijsen op non-actief

Willem II heeft hoofdtrainer Fred Grim ontslagen. De leiding van de Eredivisieclub uit Tilburg besloot in te grijpen vanwege “de lange reeks tegenvallende sportieve resultaten”. Willem II staat net boven de degradatiezone, op de vijftiende plaats.

Ook technisch directeur Joris Mathijsen wordt verantwoordelijk gehouden voor de situatie waarin Willem II is beland. Hij is op non-actief gezet vanwege “een verschil van inzicht over het technische beleid van de club”.

Grim (56) was bezig aan zijn eerste seizoen bij Willem II. Hij werkte daarvoor drie jaar bij RKC Waalwijk. Oud-doelman Grim ondertekende een contract voor twee seizoenen in Tilburg. Willem II speelde zich vorig seizoen pas op de slotdag veilig in de Eredivisie. Onder leiding van Zeljko Petrovic, die begin vorig jaar werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Adrie Koster, eindigde de ploeg toen op de veertiende plaats, met 1 punt meer dan FC Emmen, dat via de play-offs degradeerde.

Grim beleefde een voortvarende start bij Willem II. Zijn ploeg stond na vijf overwinningen in de eerste zeven speelrondes (onder meer op PSV) op de tweede plaats in de Eredivisie, maar sindsdien won Willem II nog maar één keer: begin vorige maand van RKC (3-1). Sindsdien verloren de Tilburgers drie keer met 1-0 en de thuiswedstrijd zaterdag tegen sc Heerenveen eindigde in 0-0. Het leidde tot het ontslag van Grim.

“Het is erg zonde dat aan mijn nog korte periode bij Willem II een einde komt”, zegt de Amsterdammer. “Ik heb hier samen met mijn collega’s goed kunnen werken, maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet waar we willen staan.”

Naast Grim wordt ook Mathijsen aan de kant geschoven. De oud-international van Oranje keerde in 2016 als technisch manager terug bij de club waar hij als speler doorbrak. Een jaar later werd hij bevorderd tot technisch directeur. De teleurstellende sportieve resultaten sinds 2020 zijn aanleiding voor de raad van commissarissen om Mathijsen (41) nu op non-actief te zetten. “Dat valt ons zwaar”, aldus voorzitter Jan van der Laak van de rvc.

Willem II speelt zondag in Limburg tegen Fortuna Sittard, de nummer 17 van de Eredivisie. De overgebleven stafleden gaan de ploeg voorbereiden op dat ‘degradatieduel’. De rvc heeft algemeen directeur Martin van Geel gevraagd om te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.