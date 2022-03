SP niet meer grootste in Oss

De SP is in Oss, de bakermat van de partij, niet meer de grootste. De lokale partij Voor de Gemeenschap (VDG) is met 26,1 procent van de stemmen de grote winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen. De SP heeft 19,9 procent van de stemmen behaald. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen van de Verkiezingsdienst van het ANP. In 2018 stemde 27 procent van de kiezers uit Oss nog op de SP.

Beide partijen lagen na de raadsverkiezingen in 2018 al dicht bij elkaar, waarbij de SP met 11 zetels de grootste was en VDG al met 10 zetels de socialisten op de hielen zat. De raad van Oss telt 37 zetels. Beide partijen hebben nu stuivertje gewisseld.

GroenLinks, CDA en D66 hebben meer kiezers in Oss voor zich gewonnen dan in 2018. De VVD en PvdA leveren in.

De opkomst lag dit jaar op 47,5 procent. Vier jaar geleden was dat 51,3 procent.