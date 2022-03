Aangifte vanwege vele volmachtstemmen in Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom is dusdanig veel via volmachten gestemd vorige week tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, dat het vermoeden leeft dat er fraude is gepleegd. De gemeente van de Noord-Brabantse stad doet dinsdag aangifte, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Omroep Brabant.

In totaal mochten in Bergen op Zoom 3069 mensen bij volmacht stemmen. Dat betekent dat iemand gemachtigd is om namens een andere kiezer die door bijvoorbeeld ziekte of vakantie niet zelf naar een stembureau kan komen, te stemmen. Bij twee stemlokalen zou het percentage volmachtstemmen met 19 tot 22 procent ver boven het gemiddelde van 8 tot hooguit 12 procent liggen, zo zegt een gemeentewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat er maandag nog geen onderzoek loopt naar de mogelijke stembusfraude. Eerst wordt de aangifte afgewacht. Daarvoor staat dinsdag een afspraak.