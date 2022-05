Leefwijze Nederlander sinds 2018 weinig verbeterd

Het gebruik van Alcohol, sigaretten en het aantal mensen in Nederland met overgewicht is sinds 2018 nauwelijks verbeterd, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds dat jaar monitort de overheid middels het Nationaal Preventieakkoord de leefwijze van Nederlanders en probeert deze te verbeteren.

In het Nationaal Preventieakkoord hebben 70 partijen met elkaar doelen gesteld om de gezondheid nationaal te verbeteren. Volgens de laatste cijfers lijkt dat nog niet te lukken. In 2018 bleek ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders bijvoorbeeld overgewicht te hebben en in 2021 was dat nog steeds het geval. Zo lijkt er nog heel wat werk aan de winkel om binnen de landsgrenzen minder rokers, drinkers en mensen met overgewicht te hebben.

Het Nationaal Preventieakkoord

We zetten de cijfers op een rij: vóór 2040 willen de partijen die meedoen aan het Nationaal Preventieakkoord, gezamenlijke doelen bewerkstelligd hebben. Zo moet het aantal volwassenen met overgewicht tegen die tijd teruggebracht zijn van 50 procent naar 38 procent. Het aantal mensen dat rookt en drinkt moet van respectievelijk 8 en 7 procent worden verminderd naar 5 procent. Het percentage van mensen met obesitas (veertien procent), moet teruggedrongen worden naar een getal rond de 7 procent. Vooral mensen met een lage opleiding of laag inkomen hebben een grotere kans om onderdeel te zijn van één van de categorieën waar het Nationaal Preventieakkoord zo scherp op acteert.

Gezondere leefwijze loont

Gezonder leven, loont. Want wie gezond leeft, presteert bijvoorbeeld beter op zijn of haar werkplek. En een goede prestatie, die wordt in de meeste gevallen beloond. Een gezonde leefwijze heeft dus niet alleen voordeel voor de werkgever, maar ook voor werknemer. Om een betere leefwijze na te streven, kun je kijken naar de BRAVO-thema’s. Deze thema’s staan voor: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Ben je bewust bezig met BRAVO, dan ben je goed bezig.

Niet-rokers leven over het algemeen langer en ook mensen die letten op voldoende beweging of gezonde voeding hebben minder kans chronische ziektes. Maar wat als je al gestopt bent met roken en al voldoende beweegt? Dan zou het ook een optie kunnen zijn om een relaxmassage te pakken voor de nodige ontspanning. Meer ontspanning zorgt namelijk voor minder verzuim, zo blijkt uit onderzoek.

Opleiding en welvaart

Uit de cijfers van het CBS blijkt telkens dat één kwestie een grote rol speelt: het opleidingsniveau. Bij mensen met een hogere opleiding zijn de cijfers in vergelijking met mensen met een lagere opleiding, vaak lager. Bij mensen mét een minder hoge opleiding ligt bijvoorbeeld het percentage obesitas wel twee keer zo hoog. Ook welvaart speelt een rol als we de cijfers bekijken. Mensen met een hogere welvaart weten vaker het glas te vinden dan mensen met een lagere welvaart, al zijn sigaretten geliefd bij één op de drie met een lagere welvaart. Ruim 30 procent van de mensen met een lagere welvaart rookt regelmatig een sigaret. Ook onder de mensen met een lagere opleiding was het aantal rokers groter (24 procent) dan bij personen met een hogere opleiding (vijftien procent).