Als je kinderen hebt, dan kan het soms nog best een logistieke operatie zijn om een oppas te vinden. Het is handig om naast opa en oma ook nog wat andere opties paraat te hebben, voor het geval ze een keertje niet kunnen.

En of het nu gaat om een oppas die af en toe een avondje komt, of om een oppas die dagelijks over de vloer komt, het is wel zo fijn voor zowel jezelf als voor je kinderen als je een betrouwbaar iemand met wie je een klik hebt inhuurt. Dit zijn 9 tips voor het vinden van een goede oppas.

Een goede oppas komt van pas

Voor veel mensen is de Kinderopvang een handige uitkomst waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt, maar langzamerhand wordt deze optie steeds minder aantrekkelijk. De Brancheorganisatie Kinderopvang meldt namelijk dat de kwaliteit van de kinderopvang achteruit gaat. Door de personeelstekorten kan de veiligheid van kinderen niet altijd meer gegarandeerd worden.

Deze constatering zorgt ervoor dat er steeds meer vraag is naar oppassers. Voor het vinden van een oppas kun je gebruik maken van je eigen netwerk, maar je kunt online ook iemand vinden. Er zijn namelijk heel wat mensen die zich via een platform registreren voor bijvoorbeeld oppaswerk in Vught, oppaswerk in Rosmalen of oppaswerk op andere plekken in Nederland.

Maak een duidelijke job beschrijving

Schrijf een duidelijke en gedetailleerde job beschrijving die de uren, taken en verwachtingen van de oppas duidelijk uitlegt. Dit zal potentiële kandidaten helpen om te beslissen of ze geschikt zijn voor de baan.

Vraag om referenties

Vraag potentiële kandidaten om referenties van vorige werkgevers en controleer deze zorgvuldig om er zeker van te zijn dat ze betrouwbaar zijn.

Voer een uitgebreid interview

Zorg ervoor dat je een uitgebreid interview voert om de oppas beter te leren kennen. Vraag naar hun ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid. Het is belangrijk om te weten of ze goed kunnen omgaan met kinderen en of ze in staat zijn om in geval van nood snel te handelen.

Zoek naar een oppas die past bij de leeftijd van je kinderen

Zoek een oppas die ervaring heeft met de leeftijd van je kinderen en die begrijpt wat er nodig is om voor hen te zorgen. Een oppas die ervaring heeft met baby’s is bijvoorbeeld niet noodzakelijk geschikt om voor tieners te zorgen.

Vertrouw op je instincten

Vertrouw op je instincten bij het kiezen van een oppas. Als je twijfels hebt of als er rode vlaggen zijn, ga dan verder met je zoektocht naar een andere kandidaat.

Maak kennis met de oppas

Zorg ervoor dat je de oppas ontmoet voordat je ze inhuurt. Dit geeft je de kans om ze persoonlijk te leren kennen en om te zien hoe ze met je kinderen omgaan.

Probeer ze eerst uit

Overweeg om de oppas eerst een paar uur te proberen voordat je ze inhuurt voor een langere periode. Dit zal je helpen te zien hoe ze het doen en of ze goed passen bij je gezin.

Geef duidelijke instructies

Geef duidelijke instructies over de taken en verwachtingen van de oppas en zorg ervoor dat ze begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Maak duidelijke afspraken over betaling

Maak duidelijke afspraken over de betaling en de uren voordat je de oppas inhuurt, zodat er geen verwarring ontstaat over hoeveel ze betaald zullen worden en wanneer.