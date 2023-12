Keurmerk verhuisbedrijven steeds belangrijker

In elke branche komen betrouwbare en minder betrouwbare partijen voor. Zo ook in de verhuisbranche. Ga je binnenkort verhuizen, kies dan voor een verhuisbedrijf met het Keurmerk “Erkende Verhuizers”. Zo weet je zeker dat je met een betrouwbare verhuizer te maken hebt en dat jouw verhuizing zorgeloos zal zijn.

Ga je binnenkort vanuit of naar Waalwijk of omgeving verhuizen, kies dan voor een verhuisbedrijf met het Erkende Verhuizerslogo. Dit branchekeurmerk voor verhuisbedrijven wordt steeds belangrijker nu we steeds meer waarde hechten aan garanties, kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier waarop een klus wordt uitgevoerd.

De zekerheid van een Erkende Verhuizer

Zoek je een verhuisbedrijf in Waalwijk en kies je voor een Erkende Verhuizer zoals Nouwens Verhuizingen, dan weet je een aantal zaken zeker: Je krijgt deskundigheid, garanties en alle aspecten van de verhuizing worden je uit handen genomen door professionals die weten waar ze mee bezig zijn.

Deskundigheid

De verhuizers van een Erkend Verhuisbedrijf krijgen altijd een opleiding. Daardoor weten zij precies wat er nodig is om jou als klant een zorgeloze verhuizing te bezorgen. Van inpakken (als je voor die optie kiest) van jouw kostbaarheden tot het probleemloos vervoeren naar jouw nieuwe adres en het ter plekke op de juiste plek plaatsen en desgewenst uitpakken, zonder schade. Verhuizen is een vak en de verhuizers van de Erkende Verhuizer kennen hun vak. Bij deze verhuisbedrijven krijg je een verhuizing van A tot Z en niet alleen het vervoer. Daardoor verhuis jij zonder zorgen of stress.

Betrouwbaarheid en garanties

Kies je voor een verhuizer die is aangesloten bij het branchekeurmerk dan is je inboedel standaard tot €100.000 verzekerd in het geval van schade. Het is overigens niet erg waarschijnlijk dat je daar een beroep op moet doen want dankzij de opleiding tot inboedelverhuizers was het schade percentage in 2022 lager dan 1%! Je kostbare spullen zijn dus in deskundige en veilige handen! Kwalitatieve betrouwbaarheid dus. Ook op het gebied van de uitvoering kun je rekenen op de betrouwbaarheid van een Erkende Verhuizer. Je verhuizing zal namelijk altijd op het vooraf afgesproken moment worden uitgevoerd. Geen verrassingen!

Kies voor zekerheid bij verhuizing

Kies voor zekerheid zonder stress bij je verhuizing en kies voor een erkend verhuisbedrijf Waalwijk zoals Nouwens Verhuizingen. Zo begint je woongenot op je nieuwe adres al voor de verhuizing!