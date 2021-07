Discotheek Enschede: we namen juist extra voorzorgsmaatregelen

Discotheek Aspen Valley in Enschede had extra voorzorgsmaatregelen genomen op 26 juni, de eerste openingsavond na de lockdown. De uitbater van de uitgaansgelegenheid in Enschede zegt in een verklaring aan het ANP dat de documenten van bezoekers dubbel werden gecheckt en het personeel twee keer per week werd getest. Toch blijken veel bezoekers die in de uitgaansgelegenheid zijn geweest besmet met corona. De discotheek blijft dicht totdat er meer duidelijkheid is over de coronabesmettingen, aldus de uitbater.

Om de dubbele controle soepeler te laten verlopen, konden bezoekers geen tickets aan de deur kopen, aldus de Khalid Oubaha Company, een bedrijf dat meerdere horecagelegenheden uitbaat. Ook is het beveiligingsbedrijf waar de discotheek mee samenwerkte en het personeel uitgebreid ingelicht over de toegangsprocedure.

Dat er mogelijk is gesjoemeld met QR-codes uit de CoronaCheck-app, zoals enkele media schrijven, vindt het bedrijf zeer onwaarschijnlijk. “Bij het laten zien van de QR-code is een bewegend poppetje op een fiets te zien. Mocht iemand een screenshot van de code laten zien, dan beweegt het poppetje niet”, aldus een woordvoerder.

Het bedrijf vraagt zich af of alle achteraf positief geteste mensen wel in de discotheek in Enschede zijn geweest. Ook het feit dat er 40 uur mag zitten tussen het moment dat een bezoeker getest wordt en de negatief geteste persoon toegang krijgt tot een uitgaansgelegenheid, roept vragen op bij de uitbater. “In 40 uur kan een hoop gebeuren.” Daarnaast twijfelt de Khalid Oubaha Company aan het overheidsbeleid dat iemand na een prik met het Janssen-vaccin direct een geldige QR-code krijgt terwijl het vaccin pas na twee weken goed beschermt.

Het aantal mensen dat de Enschede nachtclub Aspen Valley op 26 juni bezocht en daarna corona bleek te hebben is gestegen naar 180, meldde de GGD Twente maandag. Dat zijn er 15 meer dan een dag eerder. Aspen Valley telde ongeveer 600 feestgangers die bewuste nacht. Jongeren moesten bij de ingang een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs laten zien. Ook moesten zij hun identiteitskaart en entreebewijs ter controle overhandigen.

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, zegt dat het belangrijk is te achterhalen hoe het hoge aantal besmettingen heeft kunnen ontstaan. “Het is goed dat de ondernemer uit voorzorg dat deel van zijn bedrijf gesloten heeft. Dat geeft tijd om uit te zoeken wat de oorzaak kan zijn geweest.” De burgemeester wil niet vooruit lopen op de uitkomsten van de onderzoeken die nu lopen. “De GGD is bezig met het bron- en contactonderzoek, waaraan de ondernemer volop medewerking verleent. Zolang dat niet is afgerond past het niet om voorbarige conclusies te trekken.”