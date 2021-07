Weer nieuwe besmette jongeren disco Enschede

Het aantal mensen dat op 26 juni corona opliep in de Enschedese nachtclub Aspen Valley is gestegen tot 180, meldt de GGD Twente maandag. Dat zijn er vijftien meer dan gisteren.

“Je ziet dat het aantal nog steeds oploopt”, zegt een woordvoerder, “maar niet meer zo hard als de eerste dagen.” Eerder riep de GGD bezoekers op zich te laten testen. Hoeveel van de ongeveer zeshonderd feestgangers zich opnieuw hebben laten testen, weet de GGD niet. “Maar veel jongeren hebben gehoor gegeven aan onze oproep”.

Jongeren moesten bij de ingang een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs laten zien. Hoe het kon gebeuren dat ondanks deze maatregelen toch zoveel jongeren besmet zijn geraakt, is volgens de woordvoerder nog niet te zeggen. Het AD schrijft dat er mogelijk is gesjoemeld met QR-codes uit de CoronaCheck-app.