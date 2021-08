Supporters van PEC Zwolle door politie uit Deventer begeleid

De politie in Deventer heeft zaterdag een confrontatie weten te voorkomen tussen supporters van voetbalclubs PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Daarbij zijn supporters van PEC Zwolle door de politie uit Deventer begeleid.

De supporters van PEC Zwolle kwamen uit Duitsland en waren volgens de politie in een bus onderweg naar een amateurvereniging, waar supporters van Go Ahead Eagles aanwezig waren. De politie controleerde de bus, waarna inzittenden naar buiten kwamen en zich meteen agressief gedroegen. Er volgde “een korte en heftige” confrontatie met de agenten. Hierbij werden “over en weer klappen uitgedeeld”, aldus een woordvoerster van de politie.

De agenten begeleidden de bus vervolgens de stad uit. In Raalte werd de bus alsnog gecontroleerd, waarbij drank, een zakmes en drugs werden gevonden. Er zijn geen boetes uitgedeeld of aanhoudingen verricht. Wel zegt de politie de “mogelijkheid met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen te verkennen”. De identiteit van de 36 personen in de bus zijn bekend bij de politie.