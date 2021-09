Stille tocht voor omgekomen vrouwen Almelo

Nabestaanden en belangstellenden lopen dinsdagavond in Almelo mee in een stille tocht ter nagedachtenis aan de twee vrouwen die vrijdag 17 september in die plaats om het leven kwamen door steekincidenten. De zaak is bekend geworden als het kruisboogincident, omdat de 28-jarige verdachte er ook van verdacht wordt dat hij na de steekpartijen met een kruisboog vanaf het balkon van zijn appartement heeft geschoten.

De slachtoffers uit Almelo zijn 52 en 70 jaar. Een 33-jarige vrouw uit de gemeente Rijssen raakte gewond.

De tocht start rond 18.30 uur vanuit de Paganinistraat, waar een van de vrouwen woonde, en loopt langs het woonhuis van het andere omgekomen slachtoffer. “Met deze stille tocht willen de nabestaanden, naast het herdenken van hun dierbaren, ook hun machteloosheid uiten”, zo zei advocaat S├ębas Diekstra eerder al namens de familie.

De politie kreeg die dag een melding van een steekpartij aan de M. Th. Steynstraat. Toen agenten daar aankwamen zagen ze de verdachte met een kruisboog op het balkon staan. Hij raakte bij zijn aanhouding gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft bij het incident geschoten.

Vorige week maandag bepaalde de rechter-commissaris dat de verdachte vanaf dat moment veertien dagen langer in hechtenis moest blijven.