ACM onderzoekt opzeggen contract door DGB Energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt meldingen dat DGB Energie contracten met klanten beëindigt. In brieven aan klanten geeft de relatief kleine energieleverancier de sterk gestegen prijzen voor gas en elektriciteit op als reden voor de eenzijdige opzegging.

Op social media circuleert een foto van de opzegbrief. “Zoals u wellicht via nieuwsberichten heeft vernomen, zijn de energieprijzen momenteel historisch hoog. De afgelopen weken zijn de energieprijzen in korte tijd meer dan verdubbeld en op dit moment is de prijsontwikkeling zeer onzeker. Voor DGB Energie is het op dit moment niet mogelijk uw leveringsovereenkomst voort te zetten”, staat in de brief.

Het energiebedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar. De ACM onderzoekt onder andere of de opzegging volgens de regels wel mag. Een woordvoerder kon niet aangeven hoeveel meldingen erover zijn binnengekomen.

Het in Hardenberg gevestigde DGB Energie prijst zichzelf op zijn site aan als leverancier van duurzame energie, die bij boeren wordt ingekocht. Vaak wordt die energie opgewekt met biomassa.