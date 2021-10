Ziekenhuis Zwolle zegt operaties af om toestroom coronapatiënten

Het ziekenhuis Isala in Zwolle heeft de laatste weken zoveel coronapatiënten moeten opnemen, dat 20 patiënten die op de wachtlijst stonden voor een inhaaloperatie afgebeld zijn. Dat heeft een woordvoerster van het ziekenhuis bevestigd naar aanleiding van berichtgeving door de Stentor.

“We zien de opnames de laatste weken hard oplopen. Er komen nu per dag 4 of 5 mensen bij. Begin oktober hadden we 4 mensen op de verpleegafdeling en één op de ic. Nu liggen er 20 mensen op de verpleegafdeling en 5 op de ic. Dat is het maximale wat we nu kunnen hebben”, aldus de zegsvrouw.

Zaterdag zijn er 3 coronapatiënten van de verpleegafdeling van Isala naar andere ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland verplaatst.

“Sinds september zijn we ook op zaterdag aan het opereren om uitgestelde operaties uit de coronaperiode in te halen, maar we hebben nu helaas 20 operaties moeten afzeggen”, vertelt de woordvoerster. “We gaan komende dagen kijken hoe we het met de inhaalzorg gaan doen. Als het met dit tempo doorgaat moeten we kijken wat er aangepast moet worden”.