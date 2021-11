Noodbevel in Zwolle vanwege aangekondigde rellen

De gemeente Zwolle heeft een noodbevel afgekondigd voor maandagavond, omdat er rellen worden verwacht in het centrum. In de Overijsselse stad staat een coronaprotest gepland. De gemeente meldt signalen te hebben ontvangen dat mensen maandagavond in de binnenstad onrust willen stoken in plaats van betogen.

Het coronaprotest is echter niet aangemeld bij de gemeente, en hoewel de burgemeester betogen als “groot goed” ziet, kunnen daardoor geen afspraken gemaakt worden met de organisatie om het protest in goede banen te leiden. “Alles afwegende heeft mij dat doen besluiten om een noodbevel af te kondigen en de binnenstad aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied”, licht burgemeester Peter Snijders zijn besluit toe.

Het noodbevel geldt van maandag 16.30 uur tot dinsdag 05.00 uur. Dat de binnenstad ook is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied maakt het voor politie mogelijk om mensen uit het centrum weg te sturen. Wanneer daar geen gehoor aan wordt gegeven, kan iemand worden aangehouden. Ook mag de politie iedereen preventief fouilleren.

Afgelopen weekend waren in meerdere steden rellen en werden politieagenten en hulpverleners aangevallen. Er werd door relschoppers onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. In Rotterdam zag de politie zich zelfs genoodzaakt gericht te schieten en vier mensen belandden in het ziekenhuis. Zaterdag en zondag was het vervolgens in meerdere gemeenten verspreid over het land onrustig, waaronder in Roermond, Stein, Groningen, Leeuwarden, Roosendaal en Den Haag.