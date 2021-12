Een pizzeria aan de Ootmarsumsestraat in Almelo is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. Het vuur woedde zo hevig dat de brandweer in Almelo bij het blussen hulp kreeg van eenheden uit Vriezenveen. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op een naastgelegen pand.

De oorzaak van de brand, die rond 01.00 uur begon, is onbekend. Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.