Rechtbank Almelo vonnist in zaak over wurgen van 14-jarige Lotte

De rechtbank in Almelo doet donderdag uitspraak in de zaak van twee broers die betrokken zouden zijn geweest bij de gewelddadige dood van het 14-jarige meisje Lotte. De zaak is achter gesloten deuren behandeld vanwege de jonge leeftijd van beide verdachten. De uitspraak is wel openbaar.

Op 10 januari van dit jaar werd het lichaam van Lotte gevonden in een sloot bij een bedrijventerrein aan de rand van Almelo. Uit sectie bleek dat ze was gewurgd. De jongens hadden onafhankelijk van elkaar een relatie met Lotte gehad. De oudste had onenigheid met haar gekregen toen ze een naaktfoto van hem, die hij haar had toegestuurd, met vriendinnen had gedeeld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de oudste het meisje gewurgd en heeft de jongste bewust nauw samengewerkt met zijn broer.

Tegen de oudste broer heeft het Openbaar Ministerie twee jaar celstraf en jeugd-tbs geëist. Dat is de hoogste straf die aan een minderjarige van 17 jaar kan worden opgelegd. De nu 18-jarige Almeloër was tijdens het misdrijf 17 jaar oud.

Tegen de jongste verdachte eiste de officier van justitie een jaar celstraf en jeugd-tbs. De jongen was ten tijde van het strafbare feit 15 jaar, en nu 16. Voor een 15-jarige is de maximale jeugddetentie 1 jaar.

Ook de vader van beide broers werd aanvankelijk opgepakt. Hij is nog verdachte. Het OM moet nog beslissen over zijn zaak.