Studenten Zwolle omarmen actievoerende horeca

Tijdens de actiedag in de horeca weten Zwolse studenten de cafés goed te vinden. Aan het begin van de middag zat het terras van studentencafé Het Vliegende Paard in de binnenstad helemaal vol. Ook andere kroegen doen mee aan de actiedag waarop de horeca één dag open is.

Voor eigenaar Dennis Kaatman van Het Vliegende Paard voelt het zaterdag als wakker worden uit een al twee maanden durende winterslaap. “Toen eind vorig jaar de cafés vanaf 17.00 uur dicht moesten, heb ik de zaak helemaal gesloten”, zegt hij, terwijl het terras vol zit met bierdrinkende studenten. Een barman loopt voorbij met twee lege shotglaasjes. “Het is fijn weer mensen in mijn zaak te hebben. Ik ben het zat om het aan- en uitknopje van de coronamaatregelen te zijn”, zegt Kaatman.

In het Vliegende Paard zijn twintig studentenverenigingen gehuisvest die er feesten geven en vergaderen. Kaatman zegt uit eigen ervaring te weten dat jongeren het moeilijk hebben met de huidige omstandigheden. Soms biedt hij ook steun.

Verderop in de zaak zitten twee studenten babbelend met twee pullen bier voor zich. “Het voelt vertrouwd hier weer te zijn”, zegt Connor, een 20-jarige student lichamelijke opvoeding.

Ook vriend Bruce (23), die communicatie studeert, blijft zaterdag zolang het kan. “De horeca gecontroleerd openen lijkt me beter dan dat iedereen thuis gaat feesten.” Het Vliegende Paard blijft zaterdag tot 20.00 uur open en gaat daarna weer dicht. Kaatman: “Ik ken mijn verantwoordelijkheid, maar ik wil wel een signaal afgeven.”

Het Refter, gezeten in een deel van een voormalig klooster uit omstreeks 1309, is met 500 plekken het grootste café van Zwolle. Twee dagen terug werd besloten tot deze protestacties. Bedrijfsleider Kees Brinkman kreeg meteen vrolijke duimpjes op de app van zijn personeelsleden terug. “Het voelt onwennig weer open te zijn”, zegt hij, terwijl de ene na de andere klant binnendruppelt. En het voelt oneerlijk na vandaag weer dicht te gaan, terwijl het winkelend publiek richting winkelstraten voorbij loopt, zegt de bedrijfsleider.