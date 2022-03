Arrestatie in Deventer na plofkraak in Duitsland

In Deventer is woensdagochtend een man aangehouden die verdacht wordt van het plegen van een plofkraak in Duitsland. Omwonenden in Deventer moesten even binnen blijven, zegt een politiewoordvoerder, maar berichten dat mensen tijdelijk hun huis uit moesten na de vondst van een verdacht pakketje in een auto spreekt zij tegen.

Inmiddels is er volgens de politiewoordvoerder geen gevaar meer voor omwonenden. Waar in Deventer de man precies is aangehouden, kon de woordvoerder niet direct zeggen.

De plofkraak op een geldautomaat vond in de nacht van dinsdag op woensdag iets na 02.30 uur plaats in het Duitse Nordhorn. De geldautomaat is volgens de Duitse politie volledig vernield. Ook omliggende huizen en voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. Of er iets buit is gemaakt, is nog onbekend.