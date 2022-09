Astronomische herfst zorgt voor prachtige kleuren

De zogenoemde astronomische herfst start vrijdag en begint met aangenaam zonnig weer. Hier en daar zal de thermometer zelfs de twintig graden aantikken. Vandaag vallen er op sommige plaatsen nog wat buien, maar vanaf morgen is het even droog. Tijd om er op uit te trekken en nu de bladeren mooi rood en oranje kleuren.

Het is de perfecte tijd om je wandelschoenen aan te trekken en eropuit te gaan. Geniet van de herfstzon die door het bladerdak heen schijnt en de lucht die mossig ruikt door zompige grond.

Wandelschoenen aan en op pad

De achterhoek staat bekend om de mooie wandelpaden en fietsroutes. Er zijn ontzettend veel wandelroutes die door de prachtige natuur lopen. Loop bijvoorbeeld eens door één van de mooiste natuurgebieden van Vechtdal: Archemer- en Lemelerberg. De wandelpaden lopen over de toppen van de twee heuvels. Op de top van de Archemerberg kan je zelfs met goed weer Zwolle zien liggen. De route volgt door de bossen, naar de heide; waar schapen grazen en daar de heide onderhouden.

Mooie plekken in de buurt

Wie van oude en mooie gebouwen houdt, zit goed in Overijssel. Zo zijn er maar liefst 250 kastelen, landhuizen en herenhuizen te vinden. Ze zijn te bewonderen via de mooie wandel- en fietsroutes. Een wandelroute van 20 kilometer die langs 5 oude bezienswaardigheden loopt is die van Lochem naar Goor. Er is genoeg te zien, romantische wandelpaden en heren huizen met een enorm stuk landgoed eromheen. Aan het einde van de wandeling kan je gemakkelijk met de trein terug naar Lochem, of verder lopen richting Zutphen.

Of pak de fiets!

Niet alleen te voet, maar ook op de fiets zijn er genoeg opties om de oudheden te ontdekken. Zo loopt er een fietsroute vanaf Lochem, via Twente naar Diepengein. De route loopt voornamelijk door het bos. Tussen het groen door zijn er verschillende kastelen en landhuizen te zien. Een van de kastelen is omgebouwd tot museum en is toegankelijk gemaakt voor bezoekers om ook de binnenkant te bewonderen.

Spoken met Halloween

Naast de kastelen zijn er ook andere leuke plekken om te bekijken. Zo is de spookachtige griezeltuin ‘de witte Wieven’ een bezoekje waard, of kijk jij je ogen uit bij sterrenwacht Phoenix?

Eten en slapen in de natuur



Hotel Bon Aparte is een uniek en eigenzinnig boetiek hotel. Het monumentale pand is gebouwd in 1870 en is omringd door velden en bossen. Naast heerlijk overnachten kan je ook heerlijk eten in Bon Aparte’s restaurant: Le Défi. “Le Défi” betekent “de uitdaging” in het Frans, en dat is ook weer ze in de keuken graag meekoken. De gerechten zijn vindingrijke klassiekers en hebben veel ingrediënten die uit de streek komen. Ook kan je genieten van een van de tientallen wijnen. Zo kan je ultiem genieten van een herfstig weekendje weg!