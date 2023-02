Wandelroute, boerderijcamping of attractiepark, wat ga jij doen deze zomer?

Stijgende aantallen

Het aantal gasten dat in 2022 in Nederlandse logiesaccommodaties overnachtte is vergeleken met een jaar eerder bijvoorbeeld met 40 procent gestegen naar 44 miljoen. Op huisjesterreinen met bijvoorbeeld bungalows of stacaravans verbleven bijna 10 miljoen gasten en campings trokken er bijna 5 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder was dat een groei van 11 en 13 procent. Groepsaccommodaties kregen vorig jaar 1,5 miljoen gasten, 66 procent meer dan in 2021.Vooral het aantal buitenlandse gasten en het aantal gasten dat in hotels overnachtte nam toe.

Als je nadenkt over een zomer in Nederland en je wilt een valantiehuisje boeken, wordt het nu dan ook tijd. Althans als je nog genoeg keuze wilt hebben en in aanmerking wil komen voor een vroegboekkorting. Maar waar ga je naartoe?

Wandelroute, boerderijcamping of attractiepark

Noord Brabant is altijd een goed idee. Ga lekker de natuur in of ontdek de leuke gezellige steden waar je kunt winkelen met vriendinnen of lekker culinair kunt genieten met je partner. Brabanders zijn immers Bourgondiërs. Maar er zijn ook veel recreatieve routes voor wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden en varen beschikbaar.

Quality time voor het hele gezin in de Efteling is natuurlijk altijd leuk. Ook bij grote vakantieparken of boerderijcampings ben je met kinderen vaak aan het goede adres. Zo liggen de Kempervennen met zwemparadijs bij Eindhoven middenin de natuur. Zowel een dag in het water als genieten van een mooie boswandeling zijn heerlijke opties om de zomer in ontspannen toestand door te komen. Maar een verblijf in een tent op een alpaca boerderij in Noord Brabant kan ook een optie zijn. Op het erf van de boerderij met een mooi uitzicht op het bos en de weides, slaap je in een luxe tent terwijl alpaca’s, konijnen en pony’s rond scharrelen.

De provincie verkent steeds hoe ze door slimme samenwerkingen tussen toerisme/recreatie en cultuur, sport, erfgoed en natuur tot nieuw aanbod voor toeristen kunnen komen. Voorbeelden hiervan zijn projecten zoals Goed eten in Brabant en het Biesboschwandelpad, maar ook een publiekscampagne als HiermoetjezijninBrabant hoort hier bij.

Hotel Bon Aparte

Maar natuurlijk zijn er ook buiten Noord Brabant veel mooie provincies te bezoeken. Denk ook eens aan de Achterhoek bijvoorbeeld. Ga gezellig op pad in het prachtige Overijssel, waar je de meeste prachtige kastelen en landgoederen kunt bewonderen. In deze provincie kun je bijvoorbeeld ook heerlijk overnachten in het hotel Bon Aparte dat aan een mooie bosrand is gelegen. Geniet van het lekkere eten dat gemaakt is van producten uit de streek en sta de volgende dag op met een lekker ontbijt, klaar om weer de bossen in te gaan.