JA21 in Overijssel krijgt er zetel bij, PvdD levert zetel in

JA21 heeft er bij de Provinciale Statenverkiezingen in de provincie Overijssel een zetel bijgekregen, ten koste van de Partij voor de Dieren (PvdD). Het verschil tussen de twee partijen was maar 36 stemmen, blijkt uit de uitslag van het centraal stembureau die donderdag definitief is vastgesteld.

Dat betekent dat de partij nu twee zetels heeft en de PvdD nog maar een. “JA21 komt met twee zetels de Provinciale Staten van Overijssel binnen! Na het tellen van de stemmen heeft de kiesraad vastgesteld dat wij toch recht hebben op twee zetels. Dat allemaal dankzij u. Hartelijk bedankt voor uw stem! Wij gaan voor u aan de slag!”, laat de partij op Twitter weten.

In de meeste provincies zijn de definitieve uitslagen van de centrale stembureaus hetzelfde gebleven. Uit die uitslagen blijkt dat de BoerBurgerBeweging (BBB) van Caroline van der Plas de grootste is in acht provincies. Daardoor kan de nieuwkomer een machtige positie in de Eerste Kamer krijgen. De regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben flink wat zetels verloren. Ook bij de waterschapsverkiezingen zal de BBB de grootste worden, is de verwachting.

De centrale stembureaus van Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland zullen naar verwachting vrijdag de definitieve uitslagen bekendmaken.