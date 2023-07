BBB haalt ook in college van Overijssel landbouw binnen

De BBB heeft ook in de provincie Overijssel het dossier landbouw binnengehaald. Maurits von Martels gaat zich als gedeputeerde namens de BBB met dit onderwerp bezighouden. Von Martels, die eerder namens het CDA in de Tweede Kamer zat, heeft verder onder meer natuur in zijn portefeuille gekregen.

Hij neemt deze belangrijke thema’s over van Gert Harm ten Bolscher, die namens SGP wel in Gedeputeerde Staten blijft zitten. Ten Bolscher gaat zich de komende vier jaar bezighouden met onder meer innovatie, vergunningverlening, grondbeleid en leefbaar platteland.

De BoerBurgerBeweging werd de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen en zit in bijna alle provincies in de nieuwe coalitie. BBB heeft in de meeste gevallen landbouw in de portefeuille van een eigen gedeputeerde gekregen.

De BBB is met 17 van de 47 zetels met afstand de grootste partij in de Provinciale Staten van Overijssel en levert daarom twee gedeputeerden. Naast Von Martels is dat Liesbeth Grijsen, zij krijgt onder meer wonen en ruimtelijke ordening in haar pakket.

Martijn Dadema gaat zich namens GroenLinks in het college bezighouden met water, inclusiviteit en diversiteit, en de nasleep van het zogeheten kanaaldrama Almelo-De Haandrik. VVD-gedeputeerde Erwin Hoogland wordt verantwoordelijk voor regionale economie, internationale zaken en toerisme en recreatie. FinanciĆ«n komt terecht bij PvdA’er Tijs de Bree, die net als Ten Bolscher aan zijn tweede periode als gedeputeerde begint. De Bree houdt energie en milieu in zijn pakket.

De officiƫle benoeming van het nieuwe college vindt volgende week woensdag (12 juli) plaats.