Gedupeerden kanaaldrama: snel concrete acties provincie nodig

Bewoners die schade aan hun huizen hebben door werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel willen dat de Provinciale Staten zo snel mogelijk aan de slag gaan met de aanbevelingen die Mona Keijzer, bemiddelaar in de kwestie, heeft gedaan. “Het is heel belangrijk dat nu snel pand voor pand gekeken wordt wat de schade is en wat de oorzaak daarvan is. Maak er een praktisch verhaal van en geen juridisch en politiek verhaal”, zegt Harry Broekhuizen van de stichting Kant nog Wal, die opkomt voor bewoners. Ook wil de stichting dat schademeldingen van na juni 2020 meetellen.

De stichting vertegenwoordigt ruim de helft van de meer dan vierhonderd mensen die schade hebben gemeld door het werk aan het kanaal Almelo-De Haandrik. Broekhuizen zegt dat hij tijdens de presentatie van de aanbevelingen door Keijzer in een café in Beerzerveld een “diepgeworteld wantrouwen” jegens de overheid opmerkte. “De Provinciale Staten moeten daarom voor de mensen heel snel aan de slag met de aanbevelingen van Mona Keijzer. Zij kan immers niet beslissen wat er moet gebeuren, dat moeten de Staten doen.”

Broekhuizen zegt dat de vloer van zijn eigen keuken was verzakt door het werk aan het kanaal. Hij moest afwassen in de badkamer. Ook laat hij weten dat sommige mensen niet meer in hun woonkamer kunnen zitten, omdat die verzakt is. “Maar naast materiële schade is er ook veel emotionele schade. We zien scheidingen, ruzies en burn-outs. Wat betreft de levenskwaliteit is een stap achteruit gezet.”

De Stichting Kant nog Wal had geen overleg meer met de provincie over de schademeldingen. Broekhuizen zegt dat het wantrouwen jegens de provincie daarvoor te groot was geworden. “Maar nu de aanbevelingen er zijn willen we toch weer aan tafel, er moet doorgevochten en doorgepraat worden.”