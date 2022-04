Woninginbraken in 2021 fors gedaald

Het aantal woninginbraken is in 2021 opnieuw fors gedaald, blijkt uit onderzoek van Independer dat inzage had in de Nationale Politiedata. Door toedoen van corona was het aantal inbraken in 2020 al lager, maar door nieuwe lockdowns is het aantal meldingen van inbraken bij de politie opnieuw gedaald.

In 2021 kreeg de politie 23.500 meldingen. In 2020 waren er dat nog 30.000. De oorzaak van het minder inbreken, ligt in het feit dat we door corona massaal thuisbleven of thuis moesten werken. En waar iemand thuis is, wordt niet zo snel ingebroken, is de redenatie van de politie.

Wie naar het grotere geheel kijkt, ziet dat er, voordat corona begon, 40.000 inbraken waren in heel Nederland. Het aantal is in de afgelopen jaren dus flink teruggelopen, maar het verschil per provincie en gemeente is groot. Zo profiteerde Drente, Flevoland en Zeeland het meest van de positieve trend. In Groningen was de daling minimaal. Niet geheel verassend blijven de grote steden het meest interessant om een inbraak te plegen. Amsterdam was in 2021 koploper als het gaat om het aantal inbraken (1716). De top drie wordt gecompleteerd door Rotterdam (1012) en Den Haag (1002). Opvallend is wel dat in deze drie steden samen evenveel inbraken worden geteld als de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Overijssel en Groningen samen.

Minst veilige gemeentes

Woon jij in de Utrechtse plaats Zeist? Dan was de kans het grootst om te maken te krijgen met een woninginbraak. Per duizend mensen werd daar in 2021 8,2 keer ingebroken. Dat getal wordt in geen enkele andere gemeente gemeten. In heel Nederland ligt het gemiddelde per duizend inwoners op 2,9 keer inbraak. Andere populaire gemeentes om in te breken waren: Laren (7,1 keer), Baarn(6,4 keer), Boekel (6,3 keer) en de Bilt (6,2 keer). De dalende trend vindt zijn startpunt ongeveer tien jaar geleden. Uit cijfers blijkt dat toen nog 90 duizend keer per jaar werd ingebroken. Dat getal is dus met meer dan tweederde afgenomen.

Inbraakperiode

Uit de gegevens van Independer blijkt dat aan het begin van 2021, toen Nederland nog in een lockdown zat, het helemaal niet gewild was om in te breken. Hoe verder het jaar vorderde, hoe meer inbraken er gepleegd werden. Dit valt samen met het verloop van de coronamaatregelen. Voorheen waren de donkere en kouden maanden juist populair, maar in 2021 lag dat helemaal anders. Wie dus aan het begin van 2021 per ongeluk vergeten was om zijn deurbeslag op slot te draaien, maakte het minste kans om terug thuis te komen bij een leeggeroofde woning.

Succesvolle campagne

Volgens experts is de jarenlange en grote daling van de woninginbraken vooral te wijten aan succesvolle campagnes van de politie en verzekeraars. Veel mensen zijn zich hierdoor meer bewust geworden van de inbraakgevoeligheid van hun huis. Door preventief te handelen, wordt het veel inbrekers moeilijker gemaakt. Zo is het hang- en sluitwerk van veel huizen de afgelopen jaren sterk verbeterd. Maar wat ook helpt is de zogenoemde buurtcontroles. Veel inwoners van een buurt zijn tegenwoordig lid van een gezamenlijke chat waarin wordt gewaarschuwd voor verdachte situaties. Op veel plekken hangen daarom bijvoorbeeld bordjes met ‘buurtpreventie’.