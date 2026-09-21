AfD wint Duitse deelstaatverkiezingen, CDU uit parlement

SCHWERIN (ANP/DPA) - De radicaalrechtse AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Mecklenburg-Voor-Pommeren gewonnen. De partij kreeg 38,2 procent van de stemmen, meldt de kiescommissie. De SPD van deelstaatpremier Manuela Schwesig eindigde als tweede met 35,5 procent.

De AfD krijgt 32 van de 71 zetels, de SPD 29. Die Linke en de Groenen krijgen elk vijf zetels. De CDU (4,9 procent) en de partij BSW (4,8 procent) haalden de kiesdrempel niet. Voor de CDU is het de eerste keer dat de partij ontbreekt in een deelstaatparlement.