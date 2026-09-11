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Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen PVV-Kamerlid Faber

11 sep , 14:10Politiek
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AMSTERDAM (ANP) - Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen Marjolein Faber om uitspraken die het PVV-Kamerlid over haar deed tijdens een debat woensdag. De agent van Marokkaanse afkomst zou volgens Faber niet neutraal zijn. Zij haalde tijdens het debat verschillende posts op sociale media van de wijkagent aan waaruit dat zou blijken. "Waar ligt haar loyaliteit?"
"Kritiek op mijn politiewerk mag, maar wanneer mijn afkomst wordt gebruikt om mijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel te trekken, wordt voor mij een grens overschreden", aldus de wijkagent op Instagram. "Ik ben een trotse Nederlandse politieagent van Marokkaanse afkomst. Al meer dan twintig jaar zet ik mij naar eer en geweten in voor onze samenleving. Mijn achtergrond en mijn uniform staan niet tegenover elkaar. Beide maken deel uit van wie ik ben."
De politie Amsterdam laat weten de uitspraken van Faber ongepast te vinden. "Onze collega is als wijkagent en boegbeeld voor kwetsbare jongeren van grote betekenis voor velen én voor ons."
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