BBB heeft 'goed gesprek' met kabinet, dinsdag vervolg

DEN HAAG (ANP) - BBB-fractieleider Henk Vermeer en BBB-Kamerlid Femke Wiersma zeggen zondag aan het eind van de middag een "goed gesprek" te hebben gehad met het minderheidskabinet over het belastingplan en het stikstofbeleid. Ze spreken dinsdagavond op het ministerie van Algemene Zaken verder.

Het kabinet is niet met nieuwe voorstellen gekomen, laat Vermeer na afloop weten. "Ik verwacht wel dat we die dinsdag te horen krijgen." Het kabinet wil volgens hem nu wel echt gaan onderhandelen. Vermeer heeft de indruk dat "de route via de BBB een volwaardige optie" is voor de coalitie.

Aan de kant van het kabinet namen premier Rob Jetten en ministers Eelco Heinen (Financiën, VVD) en Jaimi van Essen (Landbouw, D66) aan het drie kwartier durende digitale overleg deel.

Vooral het stikstofplan van minister Van Essen is het struikelblok voor de BBB. Als er niets kan veranderen aan het huidige plan, dan moet het van tafel, herhaalt Vermeer. Over de "pijnlijke onderdelen" van het stikstofplan heeft hij nog niet met het kabinet gesproken.