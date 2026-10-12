LUXEMBURG (ANP) - Nederland staat open voor visarestricties van de EU tegen Russen, zei minister Tom Berendsen (Buitenland) bij aankomst in Luxemburg. Hij laat in het midden voor welke Russen beperkingen moeten gaan gelden. Er wordt gesproken over restricties voor Russische diplomaten, voormalige soldaten en burgers.

Al geruime tijd wordt in de EU gesproken over dergelijke beperkingen, maar tot nu toe is er geen meerderheid voor. Ook ligt er nog geen concreet voorstel op tafel. Berendsen hoopt dat er maandag tijdens de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken "echt een stap kan worden gezet".

"Er is een aantal landen dat dit niet wil. Ik denk dat de druk op die landen opgevoerd moet worden om deze stap wel te zetten."

De roep om visarestricties is toegenomen na de mislukte droneaanval van augustus op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten is met een toeristenvisum de EU binnengekomen.