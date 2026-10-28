Bikker aan kabinet: word het eerst zelf eens over belastingplan

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zal het eerst zelf eens moeten worden over waar het heen moet met het belastingplan. Dat heeft ChristenUnie-leider Mirjam Bikker gezegd voordat zij aanschoof voor een gesprek met onder anderen minister-president Rob Jetten en minister Eelco Heinen (Financiën).

Bikker ziet het minderheidskabinet in de zoektocht naar parlementaire steun "heen en weer lopen" tussen linkse en rechtse oppositiepartijen, die zelf aangeven dat hun politieke wensen niet te verenigen zijn. Hoewel Bikker het liefst zou zien dat er een "stevig aanbod" op tafel komt waar andere partijen moeilijk nee tegen kunnen zeggen, denkt zij dat het kabinet uiteindelijk zal moeten kiezen. "Of ze dat via links, via rechts doen, dat moeten ze zelf weten."

Bikker omschrijft zichzelf als "een dragende middenvelder". De ChristenUnie vindt het vooral belangrijk dat het belastingplan zo wordt aangepast dat werkenden met een middeninkomen worden ontzien. Ook mogen chronisch zieken niet de dupe worden van de plannen van het kabinet.