DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van vijf pluimveebedrijven in te trekken, maar "er is nog niets onomkeerbaars gebeurd". Die boodschap gaf gedeputeerde Saskia Boelema (handhaving en vergunningen) vrijdag tijdens de extra vergadering van de Brabantse provinciale politiek over het plan.

"1 oktober gaan we een ontwerpbesluit nemen. Daar kunnen ondernemers op reageren en er kunnen ook nog alternatieve plannen worden ingediend. Dan pas kunnen we tot een definitief besluit komen", aldus Boelema. Ze begrijpt de onrust die door het voornemen is ontstaan. Ondernemers hoorden ook lang niets van de provincie. "Ik ga dat anders doen. De afspraken met de ondernemers zijn in de maak", meldde ze.

Daarmee kwam ze tegemoet aan een oproep van een meerderheid in de Brabantse Staten. Die wil dat ze zo snel mogelijk met de ondernemers gaat praten over hun plannen om te kijken of er toch nog alternatieven zijn voor de voorgenomen intrekking van de vergunning. Partijen willen ook over de uitkomst daarvan worden geïnformeerd. Coalitiepartij Lokaal Brabant steunt het intrekken van de vergunningen en het voornemen daartoe nu niet. De partij verbindt daar geen consequenties aan en wil eerst dat alles uit de kast wordt gehaald bij het zoeken naar alternatieven voor de bedrijven.

Stikstofpakket

Boelema hoopt dat er uiteindelijk geen definitief intrekkingsbesluit voor de vijf vergunningen genomen hoeft te worden. Het stikstofpakket dat het kabinet voor de zomer presenteerde, kan daar misschien bij helpen, denkt ze. Hoewel die maatregelen nog niet concreet zijn. "We hopen dat er maatregelen getroffen kunnen worden waardoor provincies handhavingsverzoeken kunnen afwijzen."

Volgens de gedeputeerde is het niet zo dat alle ondernemers hoeven te vrezen dat hun vergunning wordt ingetrokken. Ze benadrukt dat het college van Gedeputeerde Staten niet over een nacht ijs is gegaan. "Het gaat om bedrijven en de mensen erachter. We hebben de belangen goed afgewogen en gekeken naar wat er nog gaat komen. We krijgen de komende jaren nog vaker met dit soort dilemma's te maken."

Brabant wil onder meer de natuur verbeteren om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Door stikstofproblemen worden nu moeizaam vergunningen verleend voor bijvoorbeeld het verduurzamen van stallen en woningbouw. Boelema: "Wij willen een provincie waar de natuur zich herstelt en we iedereen vergunningen kunnen verlenen, ook om woningen te bouwen."