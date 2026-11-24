DEN HAAG (ANP) - Het is "lulkoek" dat de top van Forum voor Democratie niet wist dat de Hongaarse politicus László Toroczkai in het verleden een Hitlergroet heeft gebracht, volgens CDA-leider Henri Bontenbal. Toroczkai sprak vrijdag op het congres van FVD. "Die redenering is zo zwak. Je kijkt wat hij heeft gedaan en als je hem dan toch laat spreken, kom daar gewoon voor uit."

Ook PRO-leider Jesse Klaver was fel over FVD. "De vingerafdrukken zitten overal op. Dit is wie ze zijn. Laat je geen rad voor ogen draaien." Hij zei dat de partij het politieke deel is van rechts-extremistische netwerken. "We moeten helder zijn dat dit een extreemrechtse partij is."

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt dat er een "duidelijke lijn" getrokken moet worden "tegen dit soort nazisme". Hij zei dat FVD-leden in het verleden vaker zijn geroyeerd om nazistische uitingen, maar daarna alsnog op de kandidatenlijst kwamen.