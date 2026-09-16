Bontenbal: meer voorbereiding en overleg nodig over begroting

DEN HAAG (ANP) - Het opstellen van een begroting vergt van een minderheidscoalitie "meer voorbereiding en overleg". Die les haalt CDA-leider Henri Bontenbal uit de moeizame onderhandelingen over de op Prinsjesdag gepresenteerde miljoenennota, zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Ik ga hier niet doen alsof de totstandkoming van de begroting een vlekkeloos proces was", zei Bontenbal. Als verzachtende omstandigheid voerde hij aan dat een minderheidskabinet voor iedereen wennen is. Het vraagt om "een cultuuromslag", zei hij.

Daarbij hoort ook dat kabinet en coalitie meer oog moeten hebben voor wensen van de oppositie, zei Bontenbal. Hij vindt het "jammer" dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer, en verwacht dat het kabinet de komende weken "de agenda's leegveegt" voor overleg met de oppositie en de polder.