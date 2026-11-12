DEN HAAG (ANP) - Volgens CDA-leider Henri Bontenbal heeft Jesse Klaver (PRO) veel van zijn eisen voor het belastingplan ingeleverd. Bontenbal stelt dat hij het in de onderhandelingen ook heeft opgenomen voor zijn coalitiegenoten. "Ik heb heel vaak gezegd: 'Dit gaan wij niet trekken en ik wil ook niet dat de coalitie dit trekt.'"

De CDA'er noemde het aangepaste voorstel van PRO en Volt dat zijn partij van plan is te steunen "economisch goed verdedigbaar". Hij vergeleek wat er nu op tafel ligt met wat Klaver oorspronkelijk voorstelde. Het toptarief in box 3 is bijvoorbeeld niet meer 45 procent maar 38,5 procent.

"Excessief lenen, daar wilde hij ook aan zitten, heeft hij ook ingeleverd", vervolgde Bontenbal over Klavers wensen. "Toptarieven box 2, slecht voor ondernemers, heeft hij ook ingeleverd. Zo kan ik nog even doorgaan. Het amendement is fors aangepast."

De "forse discussie" kwam volgens de CDA-voorman niet alleen doordat zijn eigen partij sommige voorstellen te ver vond gaan. "Maar ook omdat ik niet wilde dat de andere coalitiepartijen hier heel veel last van zouden hebben", zei hij tijdens het debat over het belastingplan.