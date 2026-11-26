DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA) heeft volgens zijn woordvoerder "per ongeluk" op LinkedIn een bijzonder negatieve bijdrage over zijn minister Dilan Yeşilgöz geliket. Binnen de VVD is een discussie of zij haar ministerschap wel kan combineren met het partijleiderschap.

Boswijk is momenteel op bezoek in Scandinavië. De bewindsman heeft het bericht gelezen met zijn handschoenen aan, aldus de woordvoerder, en toen hij het bericht wegveegde heeft hij het bericht per abuis geliket. "Hij is daar ongelukkig over", voegt ze eraan toe. "Dat was niet de bedoeling."

In de bewuste bijdrage op LinkedIn wordt ingegaan op een artikel in het AD waarin staat dat VVD'ers een "elegant" vertrek willen van Yeşilgöz. De schrijver van de bijdrage noemt Yeşilgöz onder meer een "ramp" voor de VVD en het land.