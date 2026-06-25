Bronnen: stikstofplannen aan vooravond presentatie nog niet rond

DEN HAAG (ANP) - De plannen voor het stikstofbeleid van landbouwminister Jaimi van Essen zijn donderdagavond nog niet rond, melden verschillende bronnen rondom de overleggen met het kabinet. Er wordt nog volop overlegd. Waar de heikele punten in die discussie zitten, is bij de ingewijden niet bekend.

Vrijdag moeten de stikstofplannen van de D66-minister besproken worden in de ministerraad. Daar zitten maatregelen in die grote impact gaan hebben op boerenbedrijven, natuur en het bedrijfsleven. Bronnen rondom de overleggen zien dat de laatste dagen nog veel is veranderd aan de plannen. Of het gaat om grote aanpassingen of bijvoorbeeld tekstuele wijzigingen, laten ingewijden in het midden.

Het pakket aan maatregelen moet zorgen voor fors minder stikstofuitstoot, zodat er weer makkelijker vergunningen verleend kunnen worden. Het kabinet wil onder andere zones rondom kwetsbare natuur waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten en een maximumaantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten stikstof verminderen.

Coalitiepartijen waren donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.