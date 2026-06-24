Coronabeleid schond zeker kinderrechten, vindt Kinderombudsvrouw

DEN HAAG (ANP) - Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vindt "zonder twijfel" dat het kabinet tijdens de coronapandemie kinderrechten heeft geschonden, onder meer door de scholen te sluiten. Vooral de argumentatie daarbij verbijsterde haar, zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Als we de scholen sluiten, dan blijven de ouders thuis", was volgens Kalverboer een argument waar toenmalig zorgminister Hugo de Jonge mee kwam. "Dodelijk", vindt zij. Kinderen werden daarmee "gebruikt als instrument" om het gedrag van hun ouders te beïnvloeden.

Zeker voor kinderen met een onveilige thuissituatie pakte dit soms desastreus uit. Daarmee is volgens Kalverboer een belangrijke bepaling uit het VN-kinderrechtenverdrag, dat kinderen beschermd moeten worden tegen mishandeling en verwaarlozing, geschonden. "Kinderen bij daders in huis zetten, het is natuurlijk gruwelijk dat we dat hebben gedaan."