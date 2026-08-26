Coronacommissie verhoort De Jonge en Grapperhaus voor tweede keer

DEN HAAG (ANP) - Oud-ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) worden volgende week voor de tweede keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie corona. Ook de voormalige ministers en vicepremiers Carola Schouten (Landbouw) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) moeten voor de commissie verschijnen, net als toenmalig SCP-directeur Kim Putters.

Verder wordt ook voormalig SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij nog verhoord door de commissie. Hij komt maandag om 14.00 uur aan het woord. Schouten opent de verhoorweek maandag om 10.00 uur.

Woensdag wordt eerst om 10.00 uur Ollongren bevraagd door de commissie. Om 14.00 uur is het de beurt aan Grapperhaus.

Normaal gesproken is de laatste verhoordag van de week op vrijdag, maar volgende week is dat op donderdag. Dan is Putters om 10.00 uur aan de beurt en volgt De Jonge om 14.00 uur.