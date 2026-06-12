DEN HAAG (ANP) - De coronacrisis riep, zeker in de beginfase in het voorjaar van 2020, ook in het kabinet "grote emoties" op. Dat zei toenmalig minister-president Mark Rutte vrijdag tijdens zijn eerste verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

Rutte wilde er niet al te veel over uitweiden "omdat dit de vertrouwelijkheid raakt van die gesprekken", die volgens hem "niet politiek maar diep menselijk" waren. Maar hij noemde met name de periodes waarin het aantal besmettingen snel opliep en de ziekenhuizen overbelast dreigden te raken. Dat raakte de betrokken ministers, maar ook hemzelf, aldus de oud-premier.

Ook de impact van de maatregelen die genomen werden om het virus af te remmen, was "soms overweldigend", zei Rutte. Daarom vond hij het "ontzettend belangrijk" om af en toe ook bijeen te komen en elkaar te vragen: "Hoe gaat het?" Daarvoor diende onder meer het zogenoemde Torentjesoverleg.

Spanningen

Zeker naarmate de crisis langer duurde, leidden de maatregelen ook wel tot spanningen in het kabinet, erkende Rutte. Dat het daarbij soms tot onderlinge aanvaringen kwam, vond hij overigens geen probleem: "Het zijn politici, die horen ook te botsen."

Uiteindelijk was het wel de bedoeling dat het kabinet met één mond sprak. Zonder haar naam te noemen stipte Rutte aan dat hij in september 2021 toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, toen nog CDA) uit het kabinet zette nadat zij zich in een interview kritisch had uitgelaten over het coronabeleid.

Het tweede verhoor van Rutte is na de zomer. Het is de derde parlementaire enquête waarin de oud-premier onder ede wordt gehoord. Eerder gebeurde dat in de onderzoeken naar de gaswinning in Groningen en de uit de hand gelopen aanpak van fraude met toeslagen en uitkeringen.