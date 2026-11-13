DEN HAAG (ANP) - Het crisisoverleg in de top van het kabinet duurt nog steeds voort, zeggen Haagse bronnen. Al sinds 11.30 uur zitten premier Rob Jetten (D66) en vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) samen om te praten hoe het verder moet met de coalitie.

Donderdag bereikten de coalitiespanningen een hoogtepunt, nadat D66 en CDA een aanpassing van het belastingplan, voorgesteld door PRO en Volt, aan een meerderheid hielpen. Door die aanpassing gaat een miljard euro naar werkenden. Het amendement wordt betaald door meer geld op te halen bij vermogenden.

De VVD is woedend. Volgens verschillende media wil de partij opnieuw onderhandelen over de samenwerking. De Telegraaf schrijft op basis van VVD-bronnen dat de partij een "correctie op de inhoud" en een andere "politieke balans" wil. Volgens het AD zou de VVD mogelijk een rechtse partij erbij willen in de coalitie.