DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is de winnaar van de PrinsjesPrijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een politicus die zich heeft ingezet voor de parlementaire democratie. Door de organisatie wordt hij geroemd om zijn "grondige dossierkennis, parlementaire vakmanschap en constructieve, oplossingsgerichte manier van politiek bedrijven".

Eerste Kamervoorzitter Mei Li Vos heeft Grinwis de prijs overhandigd bij de opening van het Prinsjesfestival in Den Haag. Tijdens dat festival wordt de democratie gevierd in aanloop naar Prinsjesdag. "'Grinwissen' staat inmiddels voor hard werken, het parlementaire vak verstaan en zoeken naar oplossingen die daadwerkelijk uitvoerbaar zijn", motiveerde de jury onder voorzitterschap van Jetta Klijnsma, die uiteenlopende politieke functies heeft vervuld voor de inmiddels in PRO opgegane PvdA.

Ook noemde de jury dat hij twee initiatiefwetten mede indiende om de bescherming van huurders te verbeteren en over partijgrenzen steun wist te vergaren voor plannen over belasting en overheidsfinanciën.

"Eervol"

"Heel eervol om deze prijs te ontvangen", reageerde het ChristenUnie-Kamerlid. "Bruggen bouwen, wetten beter maken en mensen en regio's die over het hoofd worden gezien een stem geven, dat gebeurt vaak buiten de schijnwerpers, maar juist daar wordt het verschil gemaakt. Ons land verdient politici die dat ambacht serieus nemen en koesteren."

Eerdere winnaars van de PrinsjesPrijs zijn onder meer Michiel van Nispen (SP), Hans Vijlbrief (D66), Hanke Bruins Slot (CDA), Herman Tjeenk Willink en Khadija Arib (beiden PvdA).