DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij D66 is bereid te praten over bezuinigingen op andere terreinen dan de sociale zekerheid, als alternatief voor de ingrepen die het minderheidskabinet onder druk van de vakbonden van tafel heeft gehaald. Dat heeft Tweede Kamerlid Stephan Neijenhuis, na veel aandringen vanuit de oppositie, gezegd tijdens een Kamerdebat.

Neijenhuis zei dat hij het gesprek "zonder taboes" wil voeren. Maar hij draaide lang om de vraag heen of dat betekent dat de bijna 7 miljard die de coalitie wil bezuinigen op uitkeringen, wat hem betreft ook elders kan worden gevonden. Uiteindelijk zei hij dat ook daarover te praten valt, al wees hij er ook op dat op geen enkel ministerie zomaar miljarden te halen zijn.

VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen zei ook een gesprek "zonder taboes" te willen, maar voorlopig alleen "over de inhoud". Wat er aan het einde van dat gesprek met een eventuele rekening gebeurt, liet zij in het midden, maar zij bleef er wel op hameren dat de sociale zekerheid "betaalbaar" moet blijven. Michon beschuldigde de oppositie ervan er een "woordenspel" van te maken.

Alternatieven

Het kabinet sprak tot dusver niet met één mond over de alternatieven waarover het met de oppositie en sociale partners wil praten. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) liet doorschemeren dat die ook buiten zijn ministerie gezocht kunnen worden. Minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) hield vast aan het afgesproken financiële plaatje.

De vakbonden zijn van tafel gelopen omdat het kabinet niet bereid is duidelijk uit te spreken dat bezuinigingen op de sociale zekerheid helemaal van de baan zijn. Veel oppositiepartijen lieten in het debat weten dat ook zij het geld ergens anders vandaan willen kunnen halen. De oppositie sprak eerder al in meerderheid uit zich niet gebonden te voelen door de financiële kaders van het coalitieakkoord.