D66 bepleit middel tegen ICC-sancties, CDA en VVD terughoudender

DEN HAAG (ANP) - Bij nieuwe Amerikaanse stappen tegen het Internationaal Strafhof (ICC) moet het kabinet inzetten op het gebruik van een zwaar Europees middel, vindt D66. Kamerlid Hanneke van der Werf pleitte in een debat over de sancties tegen het ICC voor het gebruik van het zogeheten 'blocking statute', een Europees verbod om aan buitenlandse regels mee te werken. Haar coalitiegenoten zijn afwachtender.

VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski wil de maatregel pas gebruiken als het bestaan van het ICC wordt bedreigd. "Wij zijn daar alleen nog niet." Maes van Lanschot (CDA) wil dat de EU-maatregel pas op tafel komt als het functioneren van het Hof "significant belemmerd" wordt. Je kunt het middel maar één keer inzetten, zei hij. "De timing is cruciaal."

"Op eerdere Amerikaanse sancties reageerde Nederland steeds voorzichtig, uit vrees voor escalatie", zei Van der Werf. "Die fluwelen handschoen heeft niet gewerkt."