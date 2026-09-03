DEN HAAG (ANP) - Oud-minister Hugo de Jonge en meerdere familieleden van hem zijn ernstig bedreigd tijdens de coronapandemie. Hij zei dat hij en zijn gezin een nacht hun huis moesten verlaten, "omdat mijn huis werd bestormd", zei hij tegen de coronacommissie.

"Mijn dochter is zelf ernstig bedreigd en ze heeft serieus met de angst geleefd dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen", aldus De Jonge. De voormalige zorgminister zei dat ook zijn broers werden bedreigd toen hij minister was.

Volgens De Jonge zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest door de inzet van beveiligers en politieagenten.