DEN HAAG (ANP) - Het herziene wetsvoorstel voor de belasting op inkomen uit vermogen (box 3) is al ingewikkeld genoeg zonder dat de Tweede Kamer het verder probeert te vertimmeren. "Dat past niet in deze route die gedreven is door tempo", waarschuwde staatssecretaris Eelco Eerenberg (Fiscaliteit, D66) in een debat met de Tweede Kamer.

Eerenberg erkende dat het nieuwe voorstel "imperfecties" kent. Meerdere partijen gaven in het debat aan dat zij het met wijzigingsvoorstellen (amendementen) verder willen bijschaven. Maar daar is volgens de staatssecretaris dus weinig ruimte voor. "Dat is de prijs die we betalen", zei hij. "Je kan nog wat met tarieven doen, maar heel veel meer dan dat is er gewoon niet mogelijk."

Een groot deel van de Kamer wil haast maken met de invoering van een vermogenswinstbelasting, memoreerde Eerenberg. Zelf wil hij ook dat dit slepende traject tot een afronding komt, ook omdat dit volgens hem het draagvlak voor het box 3-stelsel onder belastingbetalers ten goede komt.

Belastingdienst

Als het voorstel het haalt, geldt waarschijnlijk vanaf 2029 voor veruit de meeste beleggingen een belasting op alleen gerealiseerde winsten. Voor een klein deel geldt dat dan nog een jaar ook papieren winsten worden belast. Partijen die in de tussentijd voor die categorieën nog dingen willen regelen, kunnen daarmee het proces verstoren, zei Eerenberg.

"We vragen veel van de uitvoering bij de belastingdienst met deze route", zei de staatssecretaris. Ook banken worden met veel extra werk opgezadeld. Daarvoor waarschuwde ook de Raad van State vorige week in een zeer kritisch advies. De belangrijke raadgever op wetgevingsgebied riep zelfs op met een heel nieuw wetsontwerp te komen om het vanaf 2030 voor alle vermogenscategorieën goed te regelen.