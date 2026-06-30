Eerste Kamer akkoord met begroting van minister Sjoerdsma

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer heeft ingestemd met de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van D66-minister Sjoerd Sjoerdsma. Hij moest een deal sluiten met PRO om het budget door de senaat te krijgen. Uiteindelijk stemden 39 senatoren voor en 33 tegen de begroting.

PRO beloofde de begroting te steunen in ruil voor 380 miljoen euro extra voor ontwikkelingshulp. Tegelijk lekte naar buiten dat er tussen regeringspartijen D66 en VVD nog een andere afspraak was gemaakt. In ruil voor steun voor extra geld voor Sjoerdsma, beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Daar was D66 altijd tegen.

Toen de begroting door de Tweede Kamer moest, was er ook al gedoe. Sjoerdsma kreeg steun van onder meer JA21, omdat D66 geen steun meer gaf aan een voorstel van PRO om de subsidie te herstellen voor UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Een paar dagen later kondigde Sjoerdsma aan de subsidie aan UNRWA toch te herstellen.