DEN HAAG (ANP) - Het kabinet scherpt regels over dierenwelzijn aan. Landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens (VVD) past een besluit aan dat de vorige BBB-minister Femke Wiersma eerder heeft gepubliceerd voor reacties. "Dierenwelzijn in de veehouderij naar een hoger niveau", kopt zijn ministerie in een persbericht.

In een brief aan de Tweede Kamer somt Erkens een lange lijst aanpassingen op. Voor varkens komen bijvoorbeeld minimumnormen voor daglicht, drachtige gelten en zeugen moeten altijd bij ruwvoer kunnen, en voor biggen vanaf zeven dagen moet er altijd water zijn. Ook wordt het vanaf 2028 verboden om zogeheten koloniekooien te bouwen waarin veel kippen tegelijk zitten.

Als het om runderen gaat, had Wiersma alleen nieuwe regels voor melkvee voor ogen. Dat verbreedt Erkens naar alle runderen, dus ook die voor vleesproductie worden gehouden. Wel stelt hij een verbod op stallen met vastgebonden koeien met vijf jaar uit tot 2040.