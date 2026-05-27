Frustratie in Kamer om duur en vertraagd spoorsysteem ERTMS

DEN HAAG (ANP) - In een Tweede Kamerdebat klinken woensdag frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kost mogelijk 15 miljard euro en het kan tot 2060 à 2070 duren om het helemaal in te voeren, stond in een recent rapport. Kamerleden vinden dat te duur en te traag, al hebben ze weinig concrete voorstellen om er iets aan te doen.

Dat het Europese spoorsysteem nodig is, betwist niemand in het debat. Het oude spoorbeveiligingssysteem ATB moet worden vervangen, en ERTMS biedt kansen om meer treinen te laten rijden die makkelijker Europese grenzen overgaan.

"Zeer alarmerend", zei Kamerlid Hidde Heutink over de recente inschattingen. Hij is van de Groep Markuszower, maar houdt namens alle partijen in de Kamer het project in de gaten. "Hoe groot is de kans dat we elke drie à vier jaar moeten constateren dat de invoering van ERTMS veel duurder wordt en veel langer gaat duren?"

Nog duurder

Door de vertraging dreigt het project nog duurder te worden. Verouderde ATB-onderdelen moeten dan worden vervangen voordat er alsnog ERTMS wordt geïnstalleerd. Dat kost extra geld. Versnelling lijkt dus verstandig om kosten te besparen, zei Heutink. "Maar is het ook haalbaar in deze onzekere tijden?"

Andere Kamerleden vroegen ook om versnelling. Ze kijken naar staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) om met oplossingen te komen. De staatssecretaris belooft komend najaar meer duidelijkheid over de toekomst van het project.