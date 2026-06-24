FVD-school krijgt overheidsfinanciering en heropent in augustus

DEN HAAG (ANP) - De basisschool van Forum voor Democratie in Almere heropent in augustus haar deuren. Twee jaar geleden werd de Renaissanceschool gesloten, omdat deze de financiering niet rondkreeg. De organisatie draaide alleen op private financiering van ouders en donateurs. Maar nu is het gelukt om financiering te krijgen van het Rijk, meldt FVD-oprichter Thierry Baudet. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs bevestigt dat.

"De school heeft aan de juiste eisen voldaan om te mogen starten: het aantonen van voldoende belangstelling, een positief advies van de inspectie over de onderwijskwaliteit, VOG's voor bestuurders en toezichthouders en een uitnodiging aan de onderwijspartijen in de regio voor een gesprek", aldus de zegsvrouw.

De school begint met groep 1. "Zij is gebouwd op de overtuiging dat het oude Europa béter was dan het nieuwe", licht Baudet toe. "We bieden aparte leertrajecten aan voor jongens en voor meisjes - omdat we de biologische verschillen tussen de seksen erkennen."